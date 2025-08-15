Російська економіка починає обвалюватися: економіст пояснив, яки є запас міцності

Економіка РФ / © ТСН.ua

Російська економіка має певний запас міцності на цей рік, можливо, ще на наступний, але навряд чи на довший період.

Про це в етері Еспресо заявив головний консультант Інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус.

«Колись ще в одному радянському фільмі український актор Леонід Биков сказав відому фразу: „Все нормально, падаю!“. Ці слова добре описують стан російської економіки. Падіння вже відбувається. На різних форумах у фінансових та економічних колах Росії визнають, що не знають, як закриють цей рік. Міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков навіть говорить про рецесію за підсумками року. Показники економіки також натякають на спад», — зауважив економіст.

Він зазначив, що раніше економіку РФ підтримувала військова сфера, тоді як цивільний сектор перебував у мінусі й сильно просів. Одним із ключових індикаторів цього стало зниження на 25% обсягів перевезень залізницею.

«Проблеми у РФ накопичуються: галузі одна за одною звітують про труднощі. Навіть друга за значенням після нафтової — металургія — вже заявляє про можливі закриття підприємств через брак коштів. Я моделюю ситуацію: навіть якщо США почнуть знімати санкції, це не дасть швидкого ефекту, адже багато процесів уже запущено. Не впевнений, що це врятує економіку РФ. Так, певний баланс міцності є на цей і, можливо, наступний рік, але навряд чи на довший період», — підсумував Ус.

Раніше повідомлялося, що прагнення диктатора Путіна уникнути жорсткіших санкцій з боку США, якими погрожує Трамп, змусило господаря Кремля запропонувати переговори.

Ми раніше інформували, що російська економіка «сиплеться» через війну проти України. Так, лише в липні дефіцит державного бюджету РФ сягнув колосальних 13 млрд доларів.