Російська економіка виживає тільки завдяки війні з Україною – Business Insider

Експерти вважають, що військові закупівлі якийсь час утримуватимуть економіку РФ на плаву, але вічно це тривати не може.

Росія вже була б у рецесії, якби не величезний військовий бюджет країни. Витрати на війну підтримують економіку, але Москва стикається з великими проблемами, зокрема стрімкою інфляцією та зростанням валютних проблем. На думку експертів, війна може бути єдиним виходом для російської влади, щоб втримати економіку на плаву.

Про це пише Business Insider.

За словами професора Бостонського університету економіста Джея Загорського, вторгнення в Україну, ймовірно, єдине, що завадило країні сповзти до рецесії, адже просідання економіки компенсує величезний військовий бюджет Росії. Проте збільшення військових витрат може бути лише тимчасовим рішенням для економічних проблем Москви, що зростають з кожним днем. Дилеми, з якими стикається Кремль, включають спіралеподібну інфляцію та затяжні валютні та бюджетні проблеми.

"Зараз російська економіка підтримується великими обсягами державних витрат, тому не буде сповільнення в жодному секторі економіки, де є державні закупівлі. Отже, якби не було війни, то так, я думаю, що була б рецесія", – зазначив Загорський.

Професор Каліфорнійського університету економіст Юрій Городніченко зазначив, що Росія наступного року виділяє рекордні 13,2 трильйона рублів на свій оборонний бюджет. Це має надати стимул її економіці, але такі "монстерські" витрати не можуть тривати вічно.

"За допомогою державних грошей вони можуть підтримувати економіку на плаву, але в якийсь момент в уряду закінчаться гроші, тому їм доведеться зупинитися, і вони матимуть рецесію", – додав він.

Економіка РФ наближається до провалу

Інфляція у РФ зараз є однією з найбільших проблем. За даними державної статистики, споживчі ціни в серпні зросли на 9% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Але реальна картина на споживчому ринку може бути "набагато гарячішою". Крім того, Банк Росії підвищив ставки до 19% у вересні — це найвищий рівень від початку вторгнення в Україну.

"Це говорить мені про те, що інфляція може бути справді вищою, вони трохи занижують статистичні дані", — зауважив Загорський.

Він додав, що в Радянському Союзі занижувати свої показники інфляції під час холодної війни було звичною практикою.

Водночас російська економіка страждає від валютних проблем, зокрема через обмежений доступ до долара та інші західні санкції. Це обмежує можливості РФ торгувати, особливо енергоресурсами, які становлять значну частину її загального доходу.

Тому Росія була змушена звернутися до альтернативних валют, таких як китайський юань, щоб зміцнити свій баланс і підтримувати торгівлю. Але китайський бізнес дедалі більше намагається уникнути справ з Росією через побоювання стати об’єктом вторинних західних санкцій.

"Росія робить менше продажів до Китаю або отримує менше в будь-яких обсягах, фізичних обсягах, які вони відправляють до Китаю. Усе це сприяє економічним проблемам у Росії", – вважає Городніченко.

На його думку, наступного року Росія може пережити серйозну рецесію, якщо в країні закінчаться долари. До того ж нафтові доходи країни впали, а військові витрати зросли. Частково це стало наслідком глобального падіння цін на сиру нафту.

"Росію очікує не тільки скорочення попиту на її продукцію, а й досить різке падіння ціни. Це такий собі подвійний удар. Для мене це досить проста історія. Питання в тому, як довго російська економіка може продовжувати розвиватися в умовах цих великих зустрічних вітрів?" – сказав Загорський.

Обидва експерти наразі не можуть точно спрогнозувати, коли у Росії може початися рецесія. Зрештою, це залежатиме від того, як довго триватиме війна в Україні — і, отже, витрати на війну.

Нагадаємо, на думку президента України Володимира Зеленського, від 2025 року економіка Росії буде падати, а невдоволення росіян буде рости. Незадоволене російське суспільство і є тією "ядерною зброєю", яка може знищити Путіна.

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