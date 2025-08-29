Російська економіка забуксувала: Bloomberg розповів, чому для Путіна настали важкі часи

Економіка Росії / © ТСН.ua

Економіка Росії за перші сім місяців цього року зросла лише на 1,1%, що ледь дотягує до нижньої межі прогнозу Центрального банку в 1–2%. Попри запевнення голови регулятора Ельвіри Набіулліної про стабільність економіки, аналітики відзначають, що тенденція вказує на суттєві проблеми і ризик недосягнення навіть мінімальних прогнозів.

Про це пише Bloomberg.

Міністерство фінансів та Центробанк тримають базову процентну ставку на рекордному рівні 21%, що, за оцінками експертів, стримує реальний бізнес і інвестиції. Зростання промислового виробництва в липні сповільнилося з 1,9% до 0,7%, а приріст ВВП за місяць становив лише 0,4%.

Набіулліна зазначає, що інвестиційна активність залишається високою завдяки державній підтримці пріоритетних секторів, зокрема військової промисловості. Однак дані опитувань підприємств свідчать про зниження реальної ділової активності і низьку рентабельність.

Прогнози аналітиків

Експерти припускають, що якщо поточні темпи збережуться, зростання ВВП за підсумками року складе близько 0,7%. Московська компанія Astra Asset Management відзначає, що очікуване прискорення економіки у другій половині року малоймовірне через жорстку грошово-кредитну політику та високі ставки.

Оптимізм російських чиновників під сумнівом

Міністерство економіки РФ і надалі прогнозує зростання на рівні 2,5%, а міністр фінансів Антон Силуанов запевняє президента Володимира Путіна, що за новою оцінкою зростання становитиме не менше 1,5%. Реальні економічні показники, однак, свідчать про суттєві ризики стагнації та недосягнення офіційних прогнозів.

Нагадаємо, за думкою головного консультанта Інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Івана Уса, російська економіка має певний запас міцності на цей рік, можливо, ще на наступний, але навряд чи на довший період.

Він зазначив, що раніше економіку РФ підтримувала військова сфера, тоді як цивільний сектор перебував у мінусі й сильно просів. Одним із ключових індикаторів цього стало зниження на 25% обсягів перевезень залізницею.