Російська еліта готується ліквідувати Путіна: розвідка назвала ймовірного наступника президента РФ

Наступником Путіна може стати очільник ФСБ.

Російська еліта розглядає можливість відсторонення Володимира Путіна від влади. Це може бути раптова хвороба, нещасний випадок або випадковість.

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Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"В середовищі російської бізнесово-політичної еліти формується група впливових осіб опозиційних до Володимира Путіна. Їхня мета – якнайшвидше відсторонення Путіна від влади і відновлення економічних зв’язків із Заходом, зруйнованих через війну в Україні", - йдеться у повідомленні.

Певна частина російської політичної еліти РФ розглядає в якості наступника Путіна – директора ФСБ Олександра Бортникова. Прикметно, що саме Бортников останнім часом потрапив у немилість з боку російського диктатора.

"Офіційна причина опали керівника ФСБ – фатальні прорахунки у війні проти Україні. Саме Бортников та його відомство відповідали за аналіз настроїв населення України та спроможність української армії. Відомо, що Бортников та деякі інші впливові представники російської еліти розглядають різні варіанти відсторонення Путіна від влади. Зокрема, не виключається отруєння, раптова хвороби, або інша "випадковість", - повідомляє розвідка.

Як зазначають розвідники, не виключено, що саме з цими процесами пов’язаний нещодавній "злив" розташування чеченських підрозділів на півночі Києва.

"Інформація надійшла саме від російської сторони. Імовірно, так керівництво ФСБ намагається послабити вплив Кадирова. Також це може бути спробою завчасно налагодити взаємодію з українською владою в обхід нинішнього керівництва РФ", - наголосили в ГУР.

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