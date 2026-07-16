Російська еліта виводить мільярди з-під контролю Путіна під час війни - Bloomberg

Російські олігархи активно вивозять гроші з країни / © pexels.com

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Російські олігархи за останній рік вивели за кордон мільярди доларів на тлі дедалі більшої стурбованості через стан економіки та державного бюджету РФ.

Про це пише Bloomberg.

«Протягом останнього року в інвестиційних портфелях деяких найбагатших росіян відбувся зсув, який прискорився останніми місяцями, у бік криптовалюти, золота, нерухомості за кордоном та приватних інвестиційних фондів, особливо в країнах Перської затоки», — зазначили журналісти.

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Міжнародні санкції змусили багатьох російських магнатів повернути активи до Росії та перереєструвати там свої компанії. Багатьом із них заморозили закордонні активи. Однак у Росії вони зіткнулися з іншими ризиками.

Уповільнення російської економіки від 2025 року ще більше зменшило прибутки й обмежило можливості збереження та примноження багатства всередині країни.

За словами співрозмовників Bloomberg, побоювання щодо конфіскацій та економічних потрясінь призвели до того, що відтік капіталу знову посилився протягом останнього року.

«Чимало заможних росіян продовжують шукати інвестиційні можливості за межами країни, попри труднощі, спричинені війною та санкціями. Відтік капіталу також залишається актуальною темою в Росії на тлі того, як війна затягується», — пише медіа.

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За даними Центрального банку РФ, за одним із загальних показників, у перший рік повномасштабної війни з країни вивели близько $250 млрд.

Ситуація в економіці Росії — що відомо

Новий звіт економістів прогнозує похмуре майбутнє для російської економіки, проте, як зазначає газета, уряд РФ уже сам погіршив власний прогноз. Замість очікуваного у вересні зростання ВВП на 1,3% тепер прогнозується лише 0,4%, але аналітики навіть цей прогноз називають оптимістичним.

Автори звіту зазначають, що Росія зіштовхнулася із дефіцитом робочої сили та перебоями з поставками, а також ставлять під сумнів достовірність офіційної статистики російської влади. Якщо реальна інфляція вища за офіційно заявлену, то фактичне економічне зростання може бути ще нижчим, переконані експерти.

Згідно зі звітом, у Росії зростає лише військова промисловість, а диктатор Володимир Путін продовжує надавати пріоритет війні проти України. Як наслідок, у країні зростає лише оборонно-промисловий комплекс, тоді як цивільні галузі зупинилися у розвитку.

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Станом на 2026 рік російська влада розраховувала, що дефіцит бюджету становитиме близько 45,5 млрд євро, або 1,6% ВВП. Проте вже за перші п’ять місяців року він перевищив 72 млрд євро, що дорівнює 2,6% ВВП. Водночас ще більшого зростання дефіциту вдалося уникнути завдяки вищим надходженням від ПДВ та доходам від експорту нафти й газу.

Попри тимчасове зростання цін на нафту через війну з Іраном, доходи Росії від експорту нафти й газу все одно залишаються майже на 30% нижчими, ніж за аналогічний період минулого року. На це впливають як посилення західних санкцій, так і масштабні удари українських безпілотників по російських нафтотерміналах та нафтопереробних заводах, вказують аналітики. Вони також наголошують, що саме доходи від експорту нафти та газу залишаються головним фактором фінансування війни проти України.

Українська розвідка заявила, що фінансовий стан середніх і великих підприємств РФ продовжує погіршуватися, що свідчить про наростання дисбалансів у корпоративному секторі.

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