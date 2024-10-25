Російська “королева криптовалют” виманила $22 млн в інвесторів і перерахувала їх на ЗСУ – New York Post

У Росії інфлюенсерку заарештували, їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Гламурна російська інфлюенсерка, відома як “королева криптовалют”, 24-річна Валерія Федякіна виманила в інвесторів понад 22 мільйони доларів, які потім надіслала на підтримку ЗСУ.

Таке звинувачення їй пред’явлено після затримання під час спроби покинути РФ рейсом до ОАЕ, повідомляє New York Post.

У соціальних мережах Валерія Федякіна відома як Bitmama. Вона називала себе за криптовалютною експерткою, яка має офіси в Москві, Дубаї, Монако, Сербії та Туреччині, переконуючи інвесторів довіряти їй свої мільйони.

Російські правоохоронці стверджують, що лише за два місяці Федякіній вдалося виманити близько 22 мільйонів доларів.

Інфлюенсерка запевняла інвесторів, що переведе їхні гроші в криптовалюту в Дубаї, щоб уникнути банківських обмежень. При цьому вона обіцяла бонус у розмірі 1% від готівки, яку отримала, щойно конвертує гроші в криптовалюту.

Однак, як стверджують російські правоохоронці, готівка швидко зникла, оскільки Федякіна направила їх у Збройні сили України, щоб допомогти їм у боротьбі з вторгненням Росії.

Федякіну затримали у вересні 2023 року під час спроби покинути Росію рейсом до ОАЕ та помістили в СІЗО.

Очікується, що наступного місяця їй буде пред'явлено офіційне звинувачення, і якщо її визнають винною, їй загрожує до 10 років ув'язнення.

На той момент вона була на шостому місяці вагітності, але суд відмовився призначити їй більш м'яке покарання у вигляді домашнього арешту. Після пологів у спеціальному пологовому будинку вона була змушена повернутися під арешт.

Захист Федякіної спростовує звинувачення в шахрайстві і заявив російським ЗМІ, що вона підтримує вторгнення в Україну і готова пожертвувати кошти на підтримку російських військових.

Нагадаємо, колишнього начальника фінансової служби Центрального апарату Міністерства оборони СРСР Анатолія Міренкова та його дружину обдурили на 50 мільйонів рублів. Шахраї неодноразово зустрічалися з військовим біля будівлі Генпрокуратури РФ та поряд із посольством Мадагаскару в Москві.

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