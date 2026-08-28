Російська монополія на зброю сиплеться: Китай стрімко забирає її військовий ринок

Путін та Сі Цзіньпін / © Associated Press

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Росія поступово втрачає монополію на постачання озброєнь країнам Центральної Азії, яку зберігала ще з радянських часів.

Про це йдеться в матеріалі The Caspian Post.

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Пекін уже постачає країнам регіону бойові безпілотники, винищувачі, транспортні літаки, бронетехніку та системи ППО. Крім того, Китай бере участь у фінансуванні прикордонної інфраструктури.

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Узбекистан використовує китайські системи ППО FD-2000, а раніше закуповував ударні безпілотники. У липні-серпні 2026 року з’явилася інформація про можливе отримання Ташкентом чотирьох винищувачів J-10CE, а також потенційну угоду ще на 20 літаків. Водночас офіційного підтвердження цих даних немає.

Казахстан, попри членство в ОДКБ та тісні військові зв’язки з Росією, використовує китайські безпілотники Wing Loong і військово-транспортні літаки Y-8F-200.

Туркменістан уже тривалий час закуповує китайські системи ППО, зокрема HQ-9 і HQ-12, а також безпілотники.

Таджикистан отримує від Китаю бронетехніку, мінометні системи та стрілецьку зброю. Також Пекін бере участь у розвитку безпекової інфраструктури вздовж таджицько-афганського кордону.

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Водночас китайська присутність у регіоні важлива не лише через кількість проданої зброї. Закупівля систем ППО чи винищувачів формує довгострокову залежність від постачальника, оскільки країнам потрібні ракети, запчастини, програмне забезпечення, модернізація та підготовка персоналу.

Цей процес відбувається на тлі суттєвого скорочення російського експорту озброєнь. За даними SIPRI, у 2021-2025 роках він зменшився на 64% порівняно з 2016-2020 роками, а частка Росії у світовому експорті зброї скоротилася з 21% до 6,8%.

Водночас Москва поки не втратила свого впливу. Значна частина арсеналів країн регіону досі складається із радянського або російського озброєння, а Казахстан, Киргизстан і Таджикистан залишаються членами ОДКБ.

Однак головна зміна вже очевидна: країни Центральної Азії більше не хочуть залежати від одного постачальника зброї. Росія втрачає не весь ринок, а передусім свою колишню монополію, тоді як Китай дедалі активніше закріплюється у військовій сфері регіону.

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Раніше повідомлялося, що Китай рішуче застеріг диктатора Путіна від застосування тактичної ядерної зброї в Україні на тлі краху мирних переговорів.

Ми раніше інформували, що Китай добиває російську промисловість, ринок спецтехніки РФ обвалився вже на третину.

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