"Російська – мова війни": Кислиця у Раді безпеки ООН перейшов на французьку

Делегації РФ у цей момент, вочевидь, дуже знадобилися послуги перекладача.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця виступив у Раді безпеки французькою мовою. В такий спосіб він вирішив нагадати представникам РФ, що нею у давнину розмовляло російське дворянство та дипломати. Натомість російська сьогодні – мова війни.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Кислиця зауважив, що члени Радбезу щодня слухають мову війни, маючи на увазі виступи представників Росії.

"Це мова, якою окупанти отримали наказ розпочати повномасштабну агресію проти України. Це мова, яку чують жертви, коли їх ґвалтують на очах у рідних. Це мова, яку чують багато українських цивільних перед стратою", – зазначив Кислиця.

"Скористайтеся перекладачем"

Згодом Кислиця зазначив, що до більшовицького перевороту освічене дворянство в Російській імперії використовувало в побуті зовсім не російську мову. Вони спілкувалися французькою.

"Це була мова російської дипломатії до приходу до влади прихильників більшовизму, які й сьогодні утримують владу в Кремлі", – нагадав він.

Небажання і невміння переважної більшості росіян розмовляти іншими мовами, крім російської, є загальновідомим. Так, Кислиця порадив російській делегації скористатися послугами перекладача, коли перейшов на французьку мову. Він зробив це на знак визнання внеску, який Франція, Швейцарія та багато інших миролюбних країн зробили у справу миру й безпеки.

Раніше постійний представник України при ООН охарактеризував російського представника в ООН Василя Небензю як особу "з ампутованою совістю і відрізаною гідністю".

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