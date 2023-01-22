Російська мова як особлива прикмета: поліція у Берліні шукає нападників на українок в метро

У столиці Німеччини троє російськомовних чоловіків напали на двох біженок з України.

У берлінському метро дві громадянки України віком 24 і 25 років стали жертвами агресії з боку трьох чоловіків, які розмовляли російською мовою.

Про це повідомляє пресслужба поліції столиці Німеччини.

За словами потерпілих і свідків інциденту, який трапився в суботу, 21 січня, коли дівчата вийшли з вагона на станції Александерплац, один з чоловіків схопив молодшу українку за волосся і вдарив по голові.

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Після того, як у конфлікт втрутилися інші пасажири, нападники поспішно втекли.

Постраждала скаржилася на головний біль, але від допомоги медиків відмовилася.

Німецька поліція розшукує нападників.

Нагадаємо, українці, які виїхали до Німеччини через війну Росії проти України, від початку 2023 року отримуватимуть більше грошей.

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