Російська нафта обвалилася в ціні: Москва змушена давати рекордні знижки покупцям

Нафта / © ТСН.ua

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Росія продає нафту Urals із найбільшими за останні три роки знижками. На ситуацію впливають зменшення попиту з боку Індії, відновлення поставок із Близького Сходу та висока вартість транспортування російської сировини.

Про це повідомляє The Moscow Times.

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У період від 1 до 6 листопада нафту Urals у балтійських портах і Новоросійську пропонували зі знижкою до 33 доларів за барель. Востаннє настільки значний дисконт фіксували у квітні 2023 року. Серед основних причин — обмежений попит на російську сировину та дорогі перевезення.

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Водночас суттєвого скорочення експортних обсягів поки не відбулося. Через порти Балтійського моря Росія відправляла приблизно 1,5 млн барелів на добу, або 1,3 млн тонн нафти. Цей показник залишився на рівні початку жовтня.

Майже незмінними порівняно з попереднім місяцем були й обсяги експорту через Новоросійськ. Звідти щодня відвантажували близько 762 тис. барелів, що відповідає 636 тис. тонн.

Керівник центру аналітики російських акцій «БКС Світ інвестицій» Кирилл Бахтін пояснив, що на світовому ринку посилюється конкуренція, а одним із головних суперників російської Urals стає нафта з країн Перської затоки.

«Спостерігаємо зростання конкуренції на світовому ринку нафти. Конкурентом для Urals виступають зростаючі постачання з країн Перської затоки», — зазначив він.

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За інформацією компанії Kpler, у листопаді постачання нафти до Індії через Ормузьку протоку збільшилися до 2,1 млн барелів на добу. Це вже перевищило обсяги імпорту з Росії, які становили 1,8 млн барелів на добу.

Керуючий партнер NEFT Research Сергій Фролов також звернув увагу на те, що російська нафта програє конкурентам через високу вартість логістики. Наприклад, оренда танкера для перевезення 80 тис. тонн сировини з Новоросійська коштувала 39,9–46,9 долара за барель. Для партій обсягом 140 тис. тонн вартість становила 26,8–29,8 долара.

На цьому тлі ціна російської нафти з доставкою до західного узбережжя Індії у грудні знизилася на 2,3 долара — до 94,38 долара за барель. Водночас премія до марки Brent уперше від серпня змінилася дисконтом: Urals продавали на 2,25 долара за барель дешевше.

Гендиректор Open Oil Market Сергій Терешкін вважає, що збільшення транзиту нафти через Ормузьку протоку свідчить про наближення повноцінного відновлення судноплавства в регіоні. Якщо це станеться, здешевшати може не лише російська Urals, а й інші основні марки нафти. Відповідно, конкуренція за покупців посилиться на всіх ринках.

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Аналітики інвестиційної компанії «Вектор Капітал» вважають, що період найвищих доходів російських нафтовиробників уже минув.

«Судячи з усього, доходи російських нафтовиків пройшли свій максимум. Постачання сирої нафти з країн Близького Сходу близькі до довоєнних рівнів», — зазначили експерти.

На їхню думку, така ситуація сприятиме подальшому зниженню світових цін на нафту та збільшенню знижок на російську сировину. У результаті експортні доходи нафтових компаній РФ продовжать скорочуватися.

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