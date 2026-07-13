Російська нафтопереробка обвалилася: такого не було понад 20 років — Bloomberg

Російський НПЗ (ілюстративне фото) / © Фото з відкритих джерел

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Середній обсяг переробки нафти в Росії цього місяця скоротився до 3,91 млн барелів на добу — це найнижчий показник від березня 2005 року.

Про це свідчать дані компанії EA Analytics, пише Bloomberg.

За даними аналітиків, нинішній рівень переробки на понад 1,4 млн барелів на добу нижчий, ніж за аналогічний період минулого року.

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Падіння обсягів виробництва змусило російську владу до кінця липня заборонити експорт більшості видів дизельного пального. Це доповнило раніше запроваджені обмеження на постачання бензину та авіаційного пального. Скорочення експорту дизеля одним із найбільших світових постачальників сприяло зростанню світових цін на тлі й без того напруженої ситуації через перебої з постачанням з Близького Сходу.

Росія засекретила офіційну статистику щодо роботи нафтопереробних заводів, що ускладнює незалежну оцінку стану галузі. Міністерство енергетики РФ не відповіло на запит журналістів щодо коментаря.

EA Analytics, що входить до консалтингової компанії Energy Aspects Ltd., оцінює обсяги переробки, аналізуючи весь ланцюг постачання сирої нафти — від супутникового моніторингу родовищ і резервуарів до відстеження потоків вантажів у режимі реального часу.

За підрахунками Bloomberg, заснованими на відкритих заявах сторін, за останні 100 днів українські сили здійснили близько 50 атак на російські нафтопереробні заводи, уразивши щонайменше 24 із 34 найбільших НПЗ країни.

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У Міжнародному енергетичному агентстві (МЕА) зазначили, що «шквал потужних атак з боку України» від початку травня вплинув на понад половину російських нафтопереробних потужностей. За оцінкою агентства, у червні російські заводи переробляли близько 3,8 млн барелів нафти на добу — на 1,6 млн барелів менше, ніж роком раніше.

На тлі атак українських безпілотників, які, за даними Bloomberg, тепер можуть долати понад 2400 км, цього місяця було уражено найбільший російський нафтопереробний завод в Омській області.

Унаслідок скорочення виробництва в багатьох регіонах Росії повідомляють про перебої з постачанням пального, багатогодинні черги на автозаправних станціях та зростання цін.

«Є проблеми й дефіцит, тому ми бачимо черги, а іноді й перебої в роботі автозаправних станцій», — заявив віцепрем’єр РФ Олександр Новак, який курує енергетичну галузь.

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Для стримування панічних закупівель у деяких регіонах Росії запровадили тимчасові обмеження на продаж пального залежно від номерних знаків автомобілів. Водночас влада Новосибірської області рекомендувала підприємствам повернутися до дистанційної роботи, щоб зменшити споживання пального.

Крім того, за даними видання The Bell із посиланням на сервіс «Яндекс Вордстат», минулого місяця росіяни понад 17 тисяч разів шукали в Інтернеті інформацію за запитом «як зробити бензин». Це найвищий показник від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року.

Зазначимо, що Україна різко збільшила інтенсивність ударів по російській енергетичній інфраструктурі, перетворивши кампанію далекобійних атак на один із головних чинників тиску на Росію.

Нагадаємо, 25 червня президент України Володимир Зеленський затвердив 40-денну операцію впливу на державу-агресорку, метою якої є спонукання Росії до закінчення війни.

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