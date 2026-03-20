Росіяни збивають дрони / © Олександр Коваленко

Легкомоторний літак, який розбився в Московській області РФ у п’ятницю, 20 березня, міг бути збитий російськими засобами протиповітряної оборони. Ймовірно, його помилково ідентифікували як безпілотник.

Про це повідомив телеграм-канал MNS із посиланням на власні джерела.

Інцидент трапився біля підмосковної Коломни. Літак упав і розбився біля річки Оки. Двоє людей, які перебували на борту, загинули.

Падіння літака сталося на тлі заяв про атаку безпілотників на Москву.

Зокрема, мер російської столиці Сергій Собянін повідомив, що цього дня начебто було збито 21 дрон, що летів на Москву.

Очільниця муніципального округу Істра Тетяна Вітушева також повідомляла про збиття трьох БпЛА.

У МНС Московської області підтвердили аварію літака та загибель двох людей. Однак причини його падіння не називають.

Нагадаємо, минулого тижня російська столиця Москва зазнала наймасштабнішої атаки дронів від початку цього року. Місцева влада повідомляла про майже сотню безпілотників, які атакували місто упродовж доби.