Російська ППО завдяки війні в Україні стала смертельною загрозою для НАТО: тривожний висновок експерта

Протистояння НАТО-Росія / © ТСН.ua

Тривала війна в Україні призвела до парадоксального ефекту: попри значні втрати техніки, російська система протиповітряної оборони (ППО) еволюціонувала і стала значно небезпечнішою для потенційних супротивників, зокрема для Північноатлантичного альянсу.

Про це розповів аналітик з питань повітряних сил Джастіна Бронка з Королівського інституту об’єднаних збройних сил Великої Британії (RUSI) для Business Insider.

За словами експерта, хоча українські Сили оборони ефективно знищили значну частину російських пускових установок та радарів, Москва не втратила боєздатності у цьому компоненті. Навпаки, Кремль продовжує виробляти сучасні комплекси та інтенсивно навчати нові екіпажі.

Головна небезпека полягає в тому, що російські оператори ППО отримали унікальний реальний бойовий досвід, якого не мають військові більшості країн НАТО. Росіяни модернізували програмне забезпечення, змінили тактику та навчилися швидше реагувати на загрози.

Які комплекси ставлять загрозу для НАТО

Аналітики вказують на суттєве технічне посилення ворога. Зокрема, введення в експлуатацію зенітних ракетних комплексів С-350 «Витязь» значно підвищило мобільність та вогневу міць російської ППО.

Крім того, окупанти покращили координацію наземних систем із повітряною розвідкою. Інтеграція з літаками далекого радіолокаційного виявлення А-50У дозволяє росіянам бачити повітряні цілі на значно більших відстанях. Ефективно сканувати простір навіть на низьких висотах. Також оперативно наводити ракети на літаки супротивника, залишаючись у відносній безпеці.

В чому виклик для НАТО

Бронк наголошує, що густо інтегрована та ешелонована наземна ППО Росії створює серйозну проблему для доктрини НАТО, яка спирається на досягнення повної переваги в повітрі.

«Попри те, що західні сили мають детальні розвідувальні дані про сильні та слабкі сторони російських ППО, їхніх наявних ресурсів поки що недостатньо, щоб швидко та гарантовано нейтралізувати цю загрозу в разі прямого конфлікту», — зазначає експерт.

Війна в Україні продемонструвала, що наземна протиповітряна оборона є вирішальним фактором на полі бою. Досвід та адаптація російських сил значно ускладнюють будь-які потенційні операції НАТО в Європі, вимагаючи від Альянсу перегляду стратегій, ретельного планування та значних зусиль для прориву ворожого захисту.

Нагадаємо, під час масштабних навчань НАТО Hedgehog 2025, що відбувалися у травні минулого року в Естонії, українські військові продемонстрували ефективність сучасних бойових підходів у протистоянні переважаючим силам умовного противника. Про цей епізод писало видання The Wall Street Journal.

За одним зі сценаріїв бойова група НАТО у складі британської бригади та естонської дивізії чисельністю кілька тисяч військових проводила наступальні дії. У ролі умовного противника виступала команда з 10–12 бійців ЗСУ, які за допомогою дронів за пів дня умовно знищили 17 одиниць бронетехніки та завдали 30 ударів по інших цілях. При цьому натівські підрозділи не змогли визначити позиції, з яких їх атакували.

Координатор безпілотних систем Естонської ліги оборони Айвар Ханніотті назвав результати для сил Альянсу «жахливими», зазначивши, що за умов реального бою такі втрати могли б дорівнювати двом батальйонам за добу.

Як з’ясувалося, наступальні підрозділи не врахували високий рівень прозорості сучасного поля бою через активне застосування безпілотників і недостатньо приділили увагу маскуванню техніки та позицій.

Українська сторона під час навчань використовувала систему управління полем бою Delta, яка забезпечує збір і аналіз розвідувальних даних у режимі реального часу та дозволяє швидко формувати «ланцюг ураження». В Естонії зазначали, що цей досвід став показовим прикладом того, як Україна може посилювати безпеку європейських партнерів завдяки практичним напрацюванням сучасної війни.