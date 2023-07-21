Російська пропаганда раптом пригадала давній грішок Пригожина: історія про загадкову смерть юнака

Батьки загиблого юнака вважають, що їхнього сина 19 років тому міг утопити Пригожин.

Російські пропагандисти раптово згадали давню історію з загадковою смертю жителя Санкт-Петербурга, до якої може бути причетний на сьогодні власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Так, пропагандисти видання "Известия" (контролюється коханкою президента РФ Аліною Кабаєвою) зняли інтерв'ю з батьками загиблого.

Йдеться про загибель Дмитра Соколова із Санкт-Петербурга, який 19 років тому втопився в річці за загадкових обставин. Також "загадкою" є те, чому пропагандисти мовчали ці всі роки про історію і "пригадали" її тільки зараз – після конфлікту Пригожина з Кремлем.

Так, у сюжеті пропагандистів йдеться: "Сім’я з Петербурга майже 20 років намагається дізнатися правду про загибель сина. Юнак потонув у Ниві за дивних обставин. Коли факти розслідування привели до компанії "Конкорд" і бізнесмена Євгена Пригожина, відкривати кримінальну справу відмовилися. Трагедію списали на нещасний випадок. Рідні в це не вірять і розраховують, що через роки винних все таки притягнуть до відповідальності".

Батько Дмитра розповів, що ввечері перед загибеллю під час корпоративу син вийшов на набережну, побачив знайомого на борту ресторану на воді (пов’язаного з "Конкордом" Пригожина) та підійшов до нього. У цей момент до чоловіків підійшов сам Пригожин.

"Якраз і Пригожин повертався, у нього день народження доньки був і щось там. Вони зустрілися, посварилися, і він взяв і зіштовхнув з трапу, і не вжив жодних дій, щоб урятувати", – розповів батько загиблого Валерій Соколов.

Після цього тіло Дмитра знайшли у воді за півтора кілометра від причалу, де швартувався ресторан на воді. Згодом у документах поліції було вказано, що юнак втопився і відмовилися викривати справу.

Пригожин міг утопити юнака 19 років тому: російська пропаганда раптом згадала про це і зняла сюжет

Невдалий заколот Пригожина

Нагадаємо, наприкінці червня Пригожин разом із найманцями "Вагнера" влаштували короткотривалий так званий "похід на Москву" через невдоволення діями військового командування РФ. Однак цей заколот припинився швидко та раптово, коли бунтівники були усього за кілька десятків кілометрів від російської столиці. У британській розвідки повідомили, що аби вирішити проблему з заколотом, президенту РФ Володимиру Путіну довелося домовитися з Пригожиним, адже "врятувати свою шкуру" можна було лише таким чином.

Частиною угоди власника "Вагнера" з Кремлем стала передислокація найманців до Білорусі. За два дні після невдалого бунту на території РБ з’явилися військові намети для "вагнерівців", а напередодні у район їхнього розташування прибули 300 одиниць техніки.

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