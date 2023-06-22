Російська пропаганда вкотре осоромилася: військовий експерт показав, що саме "підбили" окупанти замість М270 MLRS

Насправді підбито інженерну машину ІМР-2.
Російські пропагандисти повідомили про "перше документально підтверджене знищення" реактивної системи залпового вогню М270 MLRS. Однак їх вкотре упіймали на брехні.
Про це написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.
"Сьогодні від самого ранку російські Z-канали несамовито верещали про перше документально підтверджене знищення M-270. Насправді це виявилася підбита інженерна машина ІМР-2 в районі Малої Токмачки", - повідомив експерт.
Нагадаємо, М270 MLRS - реактивна система залпового вогню, призначена для ведення залпового вогню на відстані від 30 км до 300 км.
Система М270 MLRS може атакувати райони зосередження противника, ворожу артилерію та інше озброєння, командні пункти й системи управління, вантажний транспорт, бойову техніку, бронетранспортери, системи ППО.
Щодо інженерної машини ІМР-2, то вона призначена для пророблення проходів, розчищення завалів і руйнувань.
Напередодні російська пропаганда вигадала новий фейк, а саме відео з українським військовим, який спалює знайдену в речах ворога Біблію.
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