Російська пропагандистка Маргарита Симоньян прозоро натякнула про нібито причетність українців до замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

Керівниця пропагандистського телеканалу Russia Today нагадала, що словацький прем'єр раніше заявляв, що війна в Україні "почалася внаслідок розгулу українських неонацистів і Путін не мав іншого виходу".

"Ось так вони працюють", - написала Симоняьн, очевидно, маючи на увазі українські спецслужби.

Допис пропагандистки Маргарити Симоньян про замах на Роберта Фіцо

Український журналіст Денис Казанський відреагував на допис пропагандистки, зауваживши, що "кремлівська пропаганда уже отримала методичку".

Військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловив здивування, що Патрушев, Бортніков, Наришкін та Юрій Лоза досі не висловилися про "український слід".

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"А як же історії про те, що стрілку готували коридор на кордоні Словаччини та України, в районі Ужгорода і тут на нього чекала б оплата у розмірі трьох мільйонів рублів, яку особисто мав би вручити Буданов?" - іронізує він.

За словами Коваленка, схожа версія звучатиме від кремлівських рупорів.

Він також нагадав, що Роберт Фіцо займався не тільки кишеньковою політикою, але й мав певні контакти та зв'язки з кримінальними колами. "Людина у всіх відносинах прогнила, а у таких, у житті всяке буває", - наголосив Коваленко.

Нагадаємо, премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у середу, 15 травня, поранили під час стрілянини біля будівлі, де проходило засідання уряду.

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