Російська пропагандистка вибухнула обуреннями через "людоїдські ролики", які українці викладають з фронту

Пропагандистка Юлія Вітязєва в істериці обурюється через те, що українці викладають відео знищення російських солдатів, які прийшли вбивати.

Про це розповів журналіст Денис Казанський.

"Вони (Вітязєва каже про українців - ред.) викладають людоєдські ролики, як наших поранених солдат з безпілотника добивають, при чому добивають цілеспрямовано, щоб по хронометражу відео якомога довше було. А вони це все викладають під музичку таку драйвову. От ви пропонуєте мені зараз про них турбуватися і їх жаліти?" - заявила пропагандистка.

Вітязєва, однак, пропустила той факт, що росіяни прийшли на українську землю вбивати невинних людей і захоплювати території.

Нагадаємо, на Донеччині окупанти обезголовили українського військовослужбовця, його голову залишили на обстріляному авто і виклали це вілео в Мережу.

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