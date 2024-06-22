Російська пропагандистка вибухнула обуреннями через "людоїдські ролики", які українці викладають з фронту

Російська пропагандистка обурена відео знищення окупантів, які викладають українці.
Пропагандистка Юлія Вітязєва в істериці обурюється через те, що українці викладають відео знищення російських солдатів, які прийшли вбивати.
Про це розповів журналіст Денис Казанський.
"Вони (Вітязєва каже про українців - ред.) викладають людоєдські ролики, як наших поранених солдат з безпілотника добивають, при чому добивають цілеспрямовано, щоб по хронометражу відео якомога довше було. А вони це все викладають під музичку таку драйвову. От ви пропонуєте мені зараз про них турбуватися і їх жаліти?" - заявила пропагандистка.
Вітязєва, однак, пропустила той факт, що росіяни прийшли на українську землю вбивати невинних людей і захоплювати території.
Нагадаємо, на Донеччині окупанти обезголовили українського військовослужбовця, його голову залишили на обстріляному авто і виклали це вілео в Мережу.
Читайте також:
- Дрони кошмарять Росію: деталі атаки на нафтобази та НПЗ (відео)
- В Росії оголосили у розшук екскомандувача Десантно-штурмових військ Забродського
- ФСБ вербує дітей в Україні: диверсії вже розпочалися (відео)