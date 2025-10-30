Російська пропаганда / © ТСН.ua

Реклама

Російські пропагандисти поширюють нову дезінформаційну кампанію про нібито підготовку Північноатлантичного альянсу до бойових дій проти Росії.

Про це попередив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Кремлівські ЗМІ, посилаючись на зовнішню розвідку РФ, стверджують про «розгортання французьких військ у Польщі», а також «збільшення військової присутності НАТО в Румунії та країнах Балтії». Усе це подається як ознака майбутньої ескалації.

Реклама

Натомість, як наголошують у ЦПД, мова йде виключно про планові, відкрито анонсовані навчання країн-членів Альянсу, які регулярно проводяться з метою посилення обороноздатності.

«Кремль намагається подати нормальну діяльність НАТО як „підготовку до війни“, щоб виправдати власну агресію», — заявили у Центрі.

Аналітики вважають, що мета інформаційних атак — залякати населення, підірвати довіру до НАТО та створити інформаційне прикриття для можливих російських провокацій. Зокрема — на польсько-українському, румунсько-молдовському або балтійському напрямках.

У ЦПД також нагадали про нещодавні фейки, які поширювала Росія:

Реклама

вигадки про «скасування місцевих виборів» в Україні — хоча ст. 19 закону забороняє проведення виборів під час воєнного стану;

спробу перекрутити заяви Асоціації міст України щодо ситуації в Києві — російські медіа подали це як «втрату легітимності влади»;

фальшиві повідомлення про проросійські мітинги в Україні, яких насправді не було.

У Центрі протидії дезінформації закликали громадян бути обачними, перевіряти джерела інформації та не довіряти повідомленням, що поширюються російськими чи проросійськими ресурсами.

Раніше повідомлялося, що російські пропагандисти планують активізувати інформаційні кампанії проти Заходу, спрямовані на підрив довіри до санкцій і посилення страхів перед ядерною загрозою.

Ми раніше інформували, що у2026 році Росія суттєво збільшить витрати на державні телеканали та кремлівських мовників, попри рекордний дефіцит бюджету та економічні проблеми.