Російська пропаганда у серці Європи: як українці зірвали "свято" Кремля у Відні

Відень

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У центрі Відня 9 травня відбулися провокаційні заходи проросійських організацій — зокрема, концерти радянських пісень і хода «Безсмертного полку». У відповідь українська громада вийшла на акцію протесту з гаслами проти російської пропаганди.

Як повідомила ТСН.ua активістка та волонтерка Ольга Якимаха-Дарані, перший концерт відбувся 29 квітня біля пам’ятника радянському солдату. Російський гурт «Хор Турецького» виконував пісні Другої світової, що викликало обурення у місцевих українців.

Протестувальники зібралися навпроти площі, де виконали державний гімн України та «Ой у лузі червона калина».

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Деякі з них тримали плакати англійською: «Вони співають за геноцид» і «Російська пропагандо, забирайся з Європи».

«Нас навіть попередили, що ми не маємо права скандувати „Слава Україні!“, але згодом дозвіл отримали. Ми намагалися доносити правду іноземцям про те, що відбувається на сцені», — розповіла Ольга.

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Активісти також повідомили, що були піддані вербальним і фізичним нападам. Зокрема, кілька українських дівчат, які тримали постер із написом німецькою мовою «Вони співають вам про геноцид», були атаковані агресивно налаштованими проросійськими жінками.

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А вже 9 травня відбулася масштабна хода проросійської організації «Безсмертний полк». Колона пройшла повз ключові державні установи і завершилася концертом, організованим посольством РФ.

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У відповідь українські активісти вишикувалися навпроти з плакатами «Росія вбила 659 українських дітей», «Ніколи знову», «Звільнити полонених захисників Маріуполя» та світлинами зруйнованих будівель.

Між групами стояла австрійська поліція, яка намагалася запобігти сутичкам. Попри заяви організаторів про «аполітичність», учасники російського заходу намагалися зірвати українські прапори.

Свою думку висловили і учасники проросійської акції. Наприклад, літній чоловік з червоним прапором, заявив, що прийшов вшанувати загиблих і просив «схилити прапори».

Попри те, що він запевняв: не підтримує політику Путіна, у коментарі журналістам назвав повномасштабну війну в Україні «спеціальною військовою операцією» — терміном, який використовує російська пропаганда.

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Нагадаємо, 9 травня у Москві відбувся військовий парад, який британський політолог Марк Галеотті назвав «тріумфом» для президента РФ Володимира Путіна. Захід пройшов без інцидентів — зокрема, без атак українських дронів, — і це дозволило Кремлю створити враження контролю та сили. Водночас політолог вказує, що парад продемонстрував і розкол у лавах Заходу.