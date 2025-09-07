Маргарита Симоньян тяжко хвора

Російська пропагандистка, головний редактор пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян заявила, що у неї виявили «страшну тяжку хворобу».

На її заяву звернуло увагу російське медіа ASTRA, яке опублікувало уривок з ефіру програми Володимира Соловйова на прокремлівському каналі «Росія 1».

«За цей тиждень у мене діагностували страшну, тяжку хворобу. У мене завтра операція саме тут, під цим орденом», — сказала Симоньян, вказавши на область серця і не уточнивши, про яке захворювання йдеться.

Z-патріарх Кирило і пропагандистка Симоньян

Пропагандистка пояснила, що вирішила відкрито розповісти про свій діагноз і майбутню операцію, нібито щоб «не допустити поширення чуток».

«І я все одно прийшла (на ефір — Ред.), бо патріарх (глава РПЦ Кирило — Ред.) сказав, що я воїн, і я прийшла підтримати матусь, дружин, сестер, дочок, які чекають на своїх рідних і близьких з фронту, чоловіків, які чекають на своїх бойових подруг, і всіх, хто зараз бореться за здоров’я своїх близьких», — заявила Симоньян.

Раніше пропагандистка Симоньян повідомляла, що у 30 років у неї виявили вроджену патологію — відсутність лівої сонної артерії.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський узаконив термін «рашизм».