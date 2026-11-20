Російська ракета Х-101 / © wikipedia

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Російська ракета могла цілеспрямовано летіти в напрямку польського міста Ряшів, де розташований ключовий логістичний хаб із постачання військової допомоги Україні.

Таку думку висловив керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук в етері «Київ24».

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За словами експерта, крилата ракета Х-101 оснащена достатньо точною та стійкою до перешкод системою наведення. З огляду на технічні характеристики цього озброєння її можливе наближення до Ряшева навряд чи могло бути випадковим збоєм.

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«Ракета Х-101 — це стара, класична ракета з хорошою електронікою та інерційною системою наведення, а також завадостійка. Тобто РЕБом її зігнати з курсу було неможливо», — каже він.

Лакійчук наголосив, що Ряшів — це не просто містечко на кордоні з Україною у Люблінському воєводстві. Це головний хаб наших європейських союзників з допомоги Україні.

«І ракета, яка летить до Ряшева, це 600 кілометрів, здається, від нашого кордону — це не випадковість. Це не просто якась крилата ракета, яка мала летіти начебто на Львів чи Івано-Франківськ і залетіла в повітряний простір Польщі. Це ракета, яка туди летіла цілеспрямовано. Це вторгнення до повітряного простору Польщі, воєнне вторгнення», — переконаний він.

Експерт зазначив, що в такій ситуації Польща мала б порушити перед союзниками по НАТО питання колективної оборони. Водночас він припускає, що активним крокам Варшави в цьому напрямку заважає небажання частини партнерів по Альянсу йти на загострення ситуації.

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Нагадаємо, у п’ятницю, 20 листопада, у польському Любліні оголосили повітряну тривогу та включили сирени.

«Загроза повітряного нападу. Знайдіть безпечне місце. Дотримуйтеся вказівок служб. Очікуйте подальших повідомлень», — йшлося у сповіщенні Урядового центру безпеки.

Жителі Підкарпатського воєводства також отримали сповіщення від Урядового центру безпеки: «Підвищено готовність Системи протиповітряної оборони Польщі».

Зазначимо, Польща підняла в повітря військову авіацію та посилила контроль за повітряним простором через активність ракет поблизу західних кордонів України.

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Потім міністр національної оборони країни Владислав Косіняк-Камиш повідомив про те, що під час масованої атаки на Україну у Польщі впали три російські повітряні цілі — ймовірно, дві ракети та реактивний безпілотник. Інциденти сталися у населених пунктах Новий Люпець, Рудник-над-Саном і Молодич.

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