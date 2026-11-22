Ракета Х-101. / © Громадське радіо

Реклама

Ракета РФ, уламки якої знайшли у польському селі Новий Ліповець у Люблінському воєводстві, була виготовлена у четвертому кварталі 2026-го. Йдеться про крилату ракету Х-101, яка, за попередніми даними слідства, вибухнула ще в повітрі.

Про це повідомив прокурор Анджей Боронь із Окружної прокуратури в Любліні, повідомляє Polsat News.

Реклама

Об’єкти, які впали 21 листопада, виявили одразу у трьох населених пунктах Польщі: Новому Ліповці Люблінського воєводства, а також Руднику-над-Сяном і Молодичі Підкарпатського воєводства.

Реклама

«Можу сказати, що ракета російського виробництва і була виготовлена у четвертому кварталі цього року», — уточнив прокурор Анджей Боронь.

За попередніми висновками слідства, ракета вибухнула ще до падіння на землю. Через це її уламки могли розлетітися на території площею до кількох гектарів. Серед найважливіших знайдених фрагментів — двигун і окремі елементи системи керування ракетою. Як повідомив прокурор, вага самого двигуна становить кілька сотень кілограмів.

Крім того, правоохоронцям уже вдалося встановити завод, на якому виготовили ракету. На це вказують серійні номери, виявлені на знайдених деталях.

Наразі у Польщі вже завершили огляд місця падіння уламків. У Руднику-над-Сяном правоохоронці також зібрали та належним чином зафіксували всі криміналістичні сліди й уламки повітряних цілей.

Реклама

«Ми вилучили елементи, які дають змогу експертам лабораторії Військової жандармерії у Мінську-Мазовецькому зробити попередні висновки. Однак обов’язковим є саме експертний висновок, а не усні заяви фахівця, який перебуває на місці події», — наголосив речник прокуратури.

Атака на Польщу — що відомо

Зранку 20 листопада під час атаки на західні регіони України невідомі повітряні цілі порушили повітряний простір Польщі. У Люблінському і Підкарпатському оголосили повітряну тривогу, а згодом стались сильні вибухи.

Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що на території країни впали три російські повітряні цілі — дві ракети, зокрема Х-101, і реактивний безпілотник. Одна з ракет вибухнула неподалік місця проведення військових навчань «коаліції охочих» у місті Нова Демба (Підкарпатське воєводство).

У Збройних силах повідомили, що пілот винищувача Gripen мав дозвіл на знищення ракети, але ціль не збив. Однак військовий не став застосовувати зброю, оскільки не зміг ідентифікувати ціль.

Реклама

Новини партнерів