Російська ракета летіла в напрямку Польщі: країна підняла в небо авіацію

Була задіяна польська та союзницька авіація. Попереджалося про підвищений рівень шуму.

Польща та її союзники підняли в небо свою авіацію 7 лютого у зв’язку з пусками російських ракет по території України. Польщею був задіяний військовий протокол щодо захисту неба.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Польщі.

Зауважимо, вранці 7 лютого Повітряні сили ЗСУ попередили про рух російської крилатої ракети на Львівщині у бік польського кордону.

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Водночас Оперативне командування Польщі повідомило про виліт своєї та союзницької авіації. Ймовірно, йдеться про авіацію інших членів НАТО.

"Повідомляємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з завдаванням ракетних ударів по території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і Оперативне командування постійно моніторить ситуацію", – йдеться в заяві ОК.

Там наголосили, що задіяна польська та союзницька авіація, що може спричинити підвищений рівень шуму, особливо у південно-східній частині країни.

Нагадаємо, ракета, яка летіла в бік кордону з Польщею, згодом змінила курс на Львів.

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