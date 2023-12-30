Російська ракета на території Польща: до пошуку на кордоні залучать майже 500 військових

Польща залучить майже 500 військових для пошуку російської ракети на кордоні з Україною.

Польща залучить 480 військових для пошуку російської ракети, або її уламків на кордоні з Україною, яка залетіла на територію країни 29 грудня.

Про це повідомляє Оперативне командування Польщі в X (Twitter).

"30 грудня у Люблінському воєводстві проводитиметься наземний пошук можливих елементів об’єкта, який вчора порушив повітряний простір Польщі. До пошуків будуть залучені близько 480 бійців WOT з 2-ї Люблінської бригади територіальної оборони та 19-ї бригади територіальної оборони річки Буг", - йдеться у повідомленні.

Як зазначило Оперативне командування Польщі – метою обшуку буде остаточне підтвердження того, що жоден елемент російської ракети не залишився на території Польщі. Діяльність військових відбуватиметься на південний схід від Замостя (місто в Люблінському воєводств - ред.).

Місцевих мешканців попросили з розумінням поставитись до операції з пошуків.

Нагадаємо, 29 грудня, російські окупанти здійснили масований удар по Україні, запустивши спочатку безпілотники, а потім – ракети.

Згодом стало відомо, що повітряний простір Польщі порушив невідомий об'єкт. Пізніше з'ясувалося, що то була російська ракета. У зв'язку з інцидентом у країні президент Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовими.

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