Російська ракета "Орешнік", ймовірно, впала поблизу польського кордону: як відреагували у Варшаві

Польща привела в бойову готовність свою систему ППО

Польська армія проводить розслідування щодо того, чи дійсно російські війська атакували Львівську область новітньою балістичною ракетою середньої дальності «Орешнік». За даними журналістів, удар припав на зону в безпосередній близькості до кордону з Польщею.

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на власні джерела.

Україна попередила сусідів

Підозри щодо використання «Орешніка» базуються на даних розвідки. По-перше, українська сторона завчасно попередила Варшаву про загрозу застосування балістики середньої дальності. Ба більше, під час самої атаки Київ передавав інформацію про рух об’єкта в реальному часі.

По-друге, польські системи радіолокаційного моніторингу самостійно зафіксували ціль.

«З інформації, яку отримала наша армія, випливає, що під час нічної атаки росіяни використали близько 20 крилатих ракет і плюс-мінус 30 балістичних, зокрема одну, яка могла бути гіперзвуковою. Саме вона вдарила по Львівській області», — зазначає видання.

Чому не злітали винищувачі

У відповідь на загрозу Оперативне командування Збройних сил Польщі перевело наземні системи ППО у стан найвищої готовності. Йдеться, зокрема, про:

одну з польських батарей Patriot;

кілька голландських систем ППО, які дислокуються поблизу Ряшева.

Водночас, за даними журналістів, польські військові не піднімали в небо винищувачі. Аргументація проста і прагматична: літаки «були б безсилі для можливого знищення сучасної гіперзвукової ракети».

Нагадаємо, після удару «Орешніком» по Львову СБУ показала уламки ракети. Вони мають статус речових доказів і готуються до передавання на поглиблені експертизи.