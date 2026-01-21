- Дата публікації
-
Категорія
Світ
- Кількість переглядів
- 104
- Час на прочитання
- 1 хв
Російська ракета ППО влучила в житловий будинок у Новій Адигеї: 8 постраждалих
У ніч проти 21 січня в аулі Нова Адигея на межі з Краснодарським краєм пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа у житловому будинку. За офіційними даними, постраждали щонайменше восьмеро людей.
У ніч проти 21 січня в аулі Нова Адигея, який розташований на кордоні з Краснодарським краєм, місцеві жителі повідомили про серію вибухів та пожежу в багатоквартирному житловому будинку. Внаслідок інциденту будівля зазнала серйозних пошкоджень.
Згодом глава республіки заявив про «приліт БпЛА». Пізніше він уточнив, що внаслідок вибуху постраждали щонайменше 8 людей, серед них — дитина.
Водночас видання ASTRA повідомило, що проаналізувало відео очевидців, зокрема кадри моменту удару, і дійшло висновку: у житловий будинок могла влучити російська ракета протиповітряної оборони.
На оприлюднених відео, як стверджується, видно момент прольоту та прямого влучання ракети в будівлю.
Офіційні служби наразі не повідомляли деталі щодо причин інциденту та масштабу руйнувань.
