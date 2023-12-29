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Російська ракета в Польщі: поліція закінчила пошукову операцію

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Російська ракета в Польщі: поліція закінчила пошукову операцію

Люблінська поліція під час пошукової операції / Фото: Люблінська поліція в Х

Слідів падіння ракети на території Польщі не виявлено.

Польська поліція завершила пошукову операцію в прикордонній з Україною зоні після інциденту з російською крилатою ракетою, яка порушила повітряний простір сусідньої країни під час масованої повітряної атаки російських агресорів по українських містах.

Про це в коментарі Польському пресовому агентству повідомив речник Люблінського воєводського управління поліції підполковник Анджей Фійолек.

“Зараз ми більше зосереджені на виявленні можливих свідків і визначенні, де її [ракету] бачили”, - зауважив він.

Люблінський воєвода Кшиштоф Коморський підкреслив, що перебуває в постійному контакті зі всіма оперативними службами, які підтвердили, що жодних слідів падіння ракети на польській території  не виявлено.

“Усі зійшлися на тому, що жодних останків, жодного предмета не знайдено – нічого, що могло б свідчити про те, що щось впало на території Люблінського воєводства. Ми отримали таку інформацію з самого початку, тому що свідків будь-якого вибуху чи удару не було”, – повідомив він. 

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Представник місцевої влади також заспокоїв мешканців воєводства, заявивши, що "приводів для занепокоєння наразі немає". 

“Просимо зберігати спокій і дозволити службам виконувати свої обов’язки”, – додав воєвода Коморський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у повітряний простір Польщі з боку України під час масованого обстрілу росіян 29 грудня зайшов невпізнаний повітряний об'єкт. Згодом начальник Генерального штабу польського війська генерал Веслав Кукула підтвердив, що в повітряний простір Польщі увійшла саме російська ракета.

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Дата публікації
Перегляди
3759
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