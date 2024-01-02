Російська ракета вбила 11 людей у Воронезькій області – ЗМІ: з’явилось відео руйнувань

У пабліках країни-агресорки обурюються, що "наші ракети вбивають наших людей".

Внаслідок падіння російської ракети Х-101 у Воронезькій області 2 січня загинули 11 жителів села Петропавлівка, є десятки постраждалих.

Про це повідомляє російський телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

За інформацією пабліка, внаслідок падіння ракети в селі Петропавлівка Воронезької області загинули 11 людей, із них троє дітей. Ще 21 особа постраждала.

"За попередніми даними, впала ракета Х-101 покращеної модифікації, яка не долетіла до України. Тип ракети ще уточнюється. Скажіть, чи нормально, що наші ракети вбивають наших людей?" – йдеться в повідомленні.

Водночас у Мережі з’явилися відео з місця падіння ракети в Петропавлівці. Посеред вулиці видно велетенську вирву, багато зруйнованих будинків та розтрощені машини.

Читайте провідні новини дня:

Розтрощені будинки та авто: у Воронезькій області зняли наслідки падіння російської ракети

Нагадаємо, під час масованої атаки окупантів по Україні 2 січня ворожа ракета впала у Воронезькій області РФ. Це підтвердили в Міноборони країни, заявивши про "позаштатне сходження авіаційного боєприпасу". Місцева влада повідомляла про руйнування у семи приватних домоволодіннях.

Читайте також: