Російська ракета вбила 11 людей у Воронезькій області – ЗМІ: з’явилось відео руйнувань

У пабліках країни-агресорки обурюються, що "наші ракети вбивають наших людей".
Внаслідок падіння російської ракети Х-101 у Воронезькій області 2 січня загинули 11 жителів села Петропавлівка, є десятки постраждалих.
Про це повідомляє російський телеграм-канал "Кремлевская табакерка".
За інформацією пабліка, внаслідок падіння ракети в селі Петропавлівка Воронезької області загинули 11 людей, із них троє дітей. Ще 21 особа постраждала.
"За попередніми даними, впала ракета Х-101 покращеної модифікації, яка не долетіла до України. Тип ракети ще уточнюється. Скажіть, чи нормально, що наші ракети вбивають наших людей?" – йдеться в повідомленні.
Водночас у Мережі з’явилися відео з місця падіння ракети в Петропавлівці. Посеред вулиці видно велетенську вирву, багато зруйнованих будинків та розтрощені машини.
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Нагадаємо, під час масованої атаки окупантів по Україні 2 січня ворожа ракета впала у Воронезькій області РФ. Це підтвердили в Міноборони країни, заявивши про "позаштатне сходження авіаційного боєприпасу". Місцева влада повідомляла про руйнування у семи приватних домоволодіннях.
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