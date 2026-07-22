Російська розвідка масово зламує IP-камери: що відстежує Кремль

Камери спостереження / © ТСН.ua

Реклама

Російські спецслужби використовують незахищені IP-камери, підключені до Інтернету, для стеження за маршрутами постачання зброї Україні, а також за пересуванням військової техніки й українських військовослужбовців.

Про це повідомляє видання Cyber Security News із посиланням на аналіз нідерландської розвідки AIVD та компанії Censys.

За даними дослідників, ціллю кампанії стали камери в Нідерландах, інших країнах ЄС і НАТО, а також в Україні. Для збору розвідданих російські оператори не використовують нове шкідливе програмне забезпечення, а отримують доступ до погано захищених або давно не оновлюваних IP-камер.

Реклама

«Пристрій, встановлений для базової безпеки, може стати джерелом військової розвідки, якщо він залишається відкритим в інтернеті», — зазначає видання.

За чим стежить Росія

За інформацією Cyber Security News, російські спецслужби аналізують відеопотоки, щоб визначати типи транспортних засобів, маршрути пересування колон, графіки постачань та особливості роботи об’єктів, які підтримують Україну.

Аналітики наголошують, що навіть камера на автозаправній станції, біля складу чи придорожнього закладу може надати цінну інформацію про логістику військової допомоги.

Крім того, Censys вказує, що штучний інтелект може допомагати об’єднувати дані з багатьох камер у єдину картину пересувань техніки та розташування військових об’єктів.

Реклама

Тисячі камер потенційно вразливі

За оцінками дослідників, лише в Нідерландах понад 45 тисяч камер залишаються безпосередньо доступними через публічний Інтернет. Майже дві тисячі пов’язаних із ними хостів мають непропатчені вразливості, а понад 500 сервісів камер використовують програмне забезпечення з відомими критичними недоліками.

Загалом у країнах ЄС, НАТО та Україні було виявлено понад 87 тисяч потенційно вразливих камер, серед яких понад 4 тисячі розташовані в Україні.

На думку експертів, проблема полягає насамперед у застарілому програмному забезпеченні, відсутності оновлень і прямому доступі камер до мережі Інтернет.

Що потрібно для захисту

Cyber Security News зазначає, що організаціям рекомендують насамперед провести інвентаризацію всіх камер, відключити їх від прямого доступу з інтернету, встановити актуальні оновлення, замінити обладнання, яке більше не підтримується виробниками, використовувати надійні облікові дані та ізолювати системи відеоспостереження від корпоративних мереж.

Реклама

Експерти також радять оцінити, яку саме територію охоплює кожна камера, адже навіть звичайний відеопотік може ненавмисно розкрити маршрути транспорту, зони завантаження, графіки роботи чи інші дані, що мають розвідувальну цінність.

У виданні наголошують, що сучасні системи фізичної безпеки фактично стали ще одним елементом кіберпростору, а тому потребують такого ж рівня захисту, як сервери чи інші критично важливі інформаційні системи.

Нагадаємо, США та європейські розвідки попереджають, що Росія найближчими місяцями готує військові провокації проти Польщі та країн Балтії.

Новини партнерів