Російська шпигунська мережа в Польщі: як ворожим спецслужбам вдалося завербувати біженців з України

Російська військова розвідка — ГРУ — створила на території Польщі агентурну мережу, основним завданням якої було припинити або ускладнити постачання зброї до України.

Про це пише The Washington Post.

Як відбувалося вербування

Загадкові "вакансії" на роботу почали з’являтися в Інтернеті на початку цього року. Завдання були "чорні" — розклеювати рекламні листівки чи вивіски у громадських місцях. Спецслужби обіцяли заплатити від кількох доларів за малювання графіті, до 12 доларів за вивішування плакатів з написами "ПОЛЬЩА ≠ УКРАЇНА", "NATO GO HOME" та "DO NOT BE BIDEN".

Розповсюдження таких матеріалів мало дві мети: розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі, а також перевірку готовності новобранців виконувати завдання проти уряду, який їх приймає.

Оплата була мізерною, але для жменьки біженців з України обіцянка швидкого заробітку була надто привабливою, щоб від неї відмовитися. Новобранцям платили в криптовалютах і переказами з банківських рахунків, які неможливо відстежити.

Тоді Росія націлилася на новобранців, чий вік і походження навряд чи привернули б увагу безпекових служб. Більшості було за 20, і лише одному завербованому — 16 років.

Що робили завербовані Росією агенти

За словами польських слідчих, протягом кількох тижнів новобранцям було доручено розвідувати морські порти Польщі, розміщувати камери вздовж залізниць і ховати пристрої стеження у військових вантажах. Потім, у березні, надійшли нові накази вже більший масштабів — скинути з рейок потяги зі зброєю для України.

Тепер польська влада вважає, що таємничим замовником була російська військова розвідка і що зірвана операція стала найсерйознішою російською загрозою на території НАТО з моменту повномасштабного вторгнення Москви в Україну минулого року.

Що планувала Росія

Мета Росії полягала в тому, щоб зруйнувати канал постачання зброї через Польщу, на який припадає понад 80 відсотків військової техніки, що надходить до України. Це величезний потік, який змінив перебіг війни і який, за словами польських і західних офіційних осіб з питань безпеки, Росія не змогла заблокувати.

Польські слідчі знайшли докази, що Росія планувала й інші смертоносні операції. Новобранцям було доручено здійснити підпали та вбивства, сказав слідчий, який безпосередньо брав участь у справі служби внутрішньої безпеки Польщі. Про мету слідчий не став говорити. За його словами, російські розвідувальні служби залишаються активними в Польщі і "намагатимуться усунути помилки, які вони зробили".

Нагадаємо, раніше у Польщі Агентство внутрішньої безпеки затримало двох росіян, які поширювали у Кракові та Варшаві листівки із закликом вступити до ПВК "Вагнер".

