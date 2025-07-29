Російська церква придумала "ефективний засіб" боротьби з дронами ЗСУ

Церковні колокола / © pixabay.com

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У країні-агресорі Росії представник РПЦ протоієрей Артемій Володимиров назвав дзвін найкращим засобом захисту від українських безпілотників.

Про це представник РПЦ заявив 26 липня наприкінці богослужіння у храмі Живоначальної Трійці на Шаболівці у Москві, інформує Telegram-канал Baza.

На відео, опублікованому у дописі, священнослужитель говорить про те, що «тільки дзвін проти них і допомагає». Він уточнив, що має на увазі ті дрони, що працюють за допомогою скловолокна.

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Також Володимиров попередив віруючих про День Повітряно-десантних військ 2 серпня. Він порадив їм обходити фонтани, де купаються десантники.

Нагадаємо, стало відомо про наслідки атаки невідомих дронів по залізничній інфраструктурі у Волгоградській області (Росія) вночі проти 27 липня.

Тим часом Москва скасувала військові паради у трьох містах через загрозу українських безпілотників, зокрема у Санкт-Петербурзі.