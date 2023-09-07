Російська виборча комісія призначила псевдовибори на територіях, які ЗСУ давно звільнили: карта

Російська виборча комісія організовує так звані "вибори" місцевих депутатів у районах України, які ЗСУ давно повернули під свій контроль. Водночас карти російської ЦВК не збігаються навіть з картами Кремля.

Про це повідомляє російський опозиційний проєкт "Можемо пояснити".

Під час регіональних і муніципальних псевдовиборів, які окупанти збираються провести 8-10 вересня ("Єдиний день голосування") влада РФ обиратиме депутатів на частково захоплених територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Однак межі "карт виборів", оприлюднених на сайті ЦВК РФ, не збігаються з "картою РФ з новими кордонами", яку навіть затвердила Роскартографія та відправили до книжкових магазинів, шкіл і бібліотек.

Карта псевдовиборів в РФ / Фото: Telegram / Можем объяснить

На інфографіці російського проєкту показано, що місто Запоріжжя, яке зображається на картах РФ "російською територією", ЦВК РФ до своєї "карти виборів" не включила. Воно й не дивно, адже українське місто перебуває під контролем України. Водночас у Херсонській області, згідно з сайтом ЦВК, вибори проводяться лише на лівому березі Дніпра, який справді контролюється Москвою, але на ЦВКівській "карті виборів" зображено Херсон і райони на правому березі, непідконтрольні Москві.

Логіку в діях Москви простежити складно, оскільки подекуди вибори дійсно збираються проводити на територіях, які РФ не контролює. Зокрема, у так званій "ДНР" проводять вибори до Краснолиманської муніципальної ради, хоча Лиман (який у РФ називають "Красним Лиманом") був повернутий під контроль України майже рік тому. Інформації, де саме планують обирають "депутатів", на сайтах виборчкомів немає.

"Згідно із законом [РФ] про вибори під час війни, їх можна призначати тільки після консультації з Міноборони [РФ] та ФСБ. Чи отримала ЦВК пораду обирати депутатів у районах бойових дій і в пунктах, які ЗСУ вже відбили, не повідомлялося (водночас у Шебекиному Бєлгородської області, що теж перебуває під обстрілом, вибори скасували)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на територіях, де вже почалися так звані "вибори" російські окупанти зіткнулися з небажанням українців брати у них участь. Через це окупанти ходять до людей, примушуючи голосувати навіть за паспортом України.

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