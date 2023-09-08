Російська військова авіація покинула Білорусь: залишився один літак — Беларускі Гаюн

На території Білорусі перестало існувати авіаційне угруповання повітряно-космічних сил (ПКС) Росії. Станом на 1 вересня на білоруському аеродромі “Ліда” перебував лише один російський штурмовик Су-25.

Про це повідомила в п’ятницю, 8 вересня, моніторингова група Беларускі Гаюн.

Білоруські спостерігачі нагадали, що більшість російських літаків перебували у Білорусі у складі регіонального угруповання військ (РУВ) від початку січня 2023 року. Їх виведення відбулося ще 5 серпня.

За інформацією моніторингової групи, з аеродрому "Мачулищі" на аеродром "Сеща" у Брянську область РФ відлетіли 11 російських гелікоптерів: чотири одиниці Мі-8 та сім одиниць Мі-24. Також з аеродрому "Барановичі" до РФ вилетіло 9 винищувачів Су-34 та Су-30СМ.

Виведення російської військової авіації із Білорусі / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Станом на 1 вересня в Білорусі залишався лише один штурмовик Су-25 ПКС РФ, який прилетів до "Мачулищ" 25 липня, а 31 серпня перебазувався на аеродром "Ліда" в Гродненській області.

Як відомо, у лютому 2022 року Білорусь стала плацдармом для вторгнення в Україну, а російські літаки Су-34 та Су-30, злітаючи з білоруських аеродромів, завдавали ударів по українській території.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що РФ вивела практично всі свої підрозділи з Білорусі. Це відбулося у межах ротації військових.

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