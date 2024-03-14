Російська влада блокує евакуацію цивільних з Бєлгородщини, в місцевих паніка — ЗМІ

Джерела в українській розвідці повідомляють, що російська влада блокує евакуацію наляканих цивільних у Бєлгородській області, де тривають бойові дії російських добровольців проти окупантів.

Російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області, де продовжується рейд російських добровольців. Серед місцевих мешканців зростає паніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в українській розвідці.

Зазначаєься, що у Бєлгородській області російські силовики оточили залізничний вокзал. Там зростає паніка серед місцевих жителів.

Видання також наводить перехоплення розмови місцевих жителів з напрямку населеного пункту Шебекіно Бєлгородської області.

"Карачанського обстріляли і таксистів обстріляли, не знаю, як наші їхатимуть. Так, залізничний вокзал уже оточили, все, вже нікого не пускають ні туди, ні назад, я не знаю, пи***ць якийсь. Нехай вони біля Прохорівки сходять", - каже місцева мешканка.

Водночас місцеві у Гайвороні Бєлгородської області масово втікають. У Мережі з'явилося відео, як цивільні росіяни з речама пішки біжать з міста. Раніше російські добровольці закликали місцевих негайно евакуюватися з Бєлгородської та Курської областей, оскільки бійці відкрили вогонь по військових об'єктах РФ.

Росіяни масово тікають з Бєлгородщини: відео

Нагадаємо, 14 березня у російському Бєлгороді прогримів вибух. У місті видно чорний стовп диму. Місцеві жителі скаржаться на постійні звуки потужних вибухів.

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