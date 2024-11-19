Російська влада стверджує, що Україна вдарила по Брянській області ракетами ATACMS

В Міноборони РФ зазначили, що фрагменти ракет впали на технічну територію військового об'єкта.

Міністерство оборони країни-агресора Росії заявило, що в ніч проти 19 листопада Збройні сили України начебто здійснили удар по об'єкту на території Брянської області, використавши шість балістичних ракет ATACMS.

Про це повідомило Міністерство оборони Росії.

За інформацією відомства, п'ять ракет начебто були збиті засобами ППО, а одна була пошкоджена. Фрагменти ракет упали на технічну територію військового об'єкта, що спричинило пожежу, яка була швидко ліквідована. Російські військові запевняють, що внаслідок атаки не було жертв чи значних руйнувань.

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Російське Міноборони заявило, що використані ракети американського виробництва ATACMS – операційно-тактичні ракети, здатні завдавати точних ударів по важливих об'єктах противника.

Наразі українська сторона офіційно не коментувала цю інформацію.

Нагадаємо, раніше в Брянській області Росії вночі гриміли вибухи.

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