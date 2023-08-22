Російська влада відреагувала на вибухи у Москві та області (відео)

Влада Москви та Міноборони РФ запевняють, що всі безпілотники були знищені засобами ППО.
Російська влада відреагувала на атаку безпілотників Москви та Московської області.
Мер столиці країни-агресори Сергій Собянін заявив, що сили ППО знищили два дрони.
"ППО збили два ударні безпілотники. Один у районі Красногорська, інший у районі Часців. На місця пригод виїхали спецслужби", - зазначив він.
В свою чергу російське Міноборони заявило про знищення чотирьох безпілотників.
У відомстві заявили, що територія РФ вночі була атакована чотирма БПЛА. Два з них були збиті засобами ППО над Підмосков'ям, два інших придушено і збито над Брянською областю РФ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці країни-агресорки місті Москва вночі, 22 серпня пролунали вибухи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 21 серпня Москву атакували невідомі безпілотники.
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