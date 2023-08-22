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Російська влада відреагувала на вибухи у Москві та області (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Влада Москви та Міноборони РФ запевняють, що всі безпілотники були знищені засобами ППО.

Російська влада відреагувала на атаку безпілотників Москви та Московської області.

Мер столиці країни-агресори Сергій Собянін заявив, що сили ППО знищили два дрони.

"ППО збили два ударні безпілотники. Один у районі Красногорська, інший у районі Часців. На місця пригод виїхали спецслужби", - зазначив він.

В свою чергу російське Міноборони заявило про знищення чотирьох безпілотників.

У відомстві заявили, що територія РФ вночі була атакована чотирма БПЛА. Два з них були збиті засобами ППО над Підмосков'ям, два інших придушено і збито над Брянською областю РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці країни-агресорки місті Москва вночі, 22 серпня пролунали вибухи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 21 серпня Москву атакували невідомі безпілотники.

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Дата публікації
Перегляди
585
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