Російська ядерна загроза з Білорусі: чи готують США хід у відповідь — пояснення Держдепу

Сполучені Штати не бачать причин для змін розстановки власних ядерних сил.

Заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател заявив, що у Вашингтоні уважно стежать за розвитком подій навколо угоди РФ і Білорусі щодо переміщення засобів тактичної ядерної зброї. Однак, Сполучені Штати поки не бачать необхідності змінювати розстановку власних ядерних сил у відповідь.

Про це він повідомив під час пресбрифінгу, який транслювався на YouTube у середу, 21 червня.

“Ми не бачили жодної причини, щоб змінювати позицію наших власних ядерних сил”, - сказав він, коментуючи запитання щодо посилення російської ядерної загрози через розташування цієї зброї у Білорусі.

Ведант Пател нагадав, що позицію США висловив, зокрема, президент Байден, коли назвав риторику Кремля стосовно ядерної зброї безрозсудною та безвідповідальною.

“Це також підкреслює лицемірство президента Путіна в цьому питанні”, - зауважив представник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, президент США Джо Байден нещодавно заявив, що Росія “абсолютно безвідповідально” передає ядерну зброю до Білорусі.

Водночас американський президент Джо Байден вважає, що російський диктатор Володимир Путін може використатити тактичну ядерну зброю.

Читайте також: