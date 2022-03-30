Російська загроза: десяток літаків F-18 відправляються до Східної Європи

На східний фланг НАТО будуть передислоковані також 200 морських піхотинців.

Пентагон переміщує 200 морських піхотинців з Норвегії до Литви в рамках поточної реакції США на вторгнення Росії в Україну. Також до Східної Європи відправляються близько 10 літаків F-18 Hornets і декілька військово-транспортних літаків C-130.

Про це повідомив на брифінгу у вівторок, 29 березня, прес-секретар Міністерства оборони США Джон Кірбі, передає USNI News.

Морські піхотинці, яких передислоковують на східний фланг НАТО, є частиною 28-ї групи управління морською авіацією, яка базується в Черрі-Хілл, Північна Кароліна. Група перебувала в Норвегії в рамках навчань Cold Response 2022.

Крім того, до Східної Європи відправлять близько 10 літаків морської піхоти F-18 Hornets, що дислокуються на авіабазі морської піхоти Бофорт, і декілька військово-транспортних літаків C-130.

“Точне місце призначення [літаків] я поки що назвати не можу, але вони будуть передислоковані", - повідомив Джон Кірбі.

Причиною передислокації речник Пентагону назвав те, що США намагаються "залишатися гнучкими" і на постійній основі аналізують розстановку сил у регіоні.

Нагадаємо, напередодні у Міністерстві оборони США оголосили, що відправили до Європи шість літаків, які спеціалізуються на радіоелектронній боротьбі, і близько 240 військовослужбовців військово-морських сил США для посилення оборони на східному крилі НАТО.

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