Російська загроза нападу: одна з міжнародних авіакомпаній дозволила повернути квитки на рейси в Україну

Термін дії квитків може бути продовжений до 31 березня без будь-яких комісій і штрафів.

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines дозволила повернути або поміняти пасажирам квитки на рейси до міст України, які були куплені до 13 лютого. Все це через ситуацію, яка склалася в Україні через можливе вторгнення Росії.

Заяву опублікували на сайті компанії у неділю, 13 лютого.

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"У зв’язку з нинішньою ситуацією в Україні, пасажири, які придбали авіаквитки до 13 лютого 2022 року, а також на рейси Turkish Airlines, які прибувають в Україну (Київ, Одеса, Львів, Харків, Запоріжжя та Миколаїв) від ​​13 лютого 2022 року до лютий 28 лютого, отримали додаткові права на зміну та відшкодування", - йдеться в повідомленні авіаперевізника.

Зазначається, безкоштовно обміняти квиток можна за умови, що новий рейс виконується за тим же маршрутом і в тому ж салоні. При цьому дата заміни повинна бути не пізніше 31 березня цього року. Крім того, термін дії квитків може бути продовжений до 31 березня без будь-яких комісій і штрафів. Також компанія дозволила зміну маршруту. Вона проводиться за правилами тарифу оригінального квитка.

Нагадаємо, під час термінового засідання Кабмін ухвалив рішення виділити 16,6 млрд грн, аби гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі України.

Перед цим Мінінфраструктури спростували інформацію про закриття повітряного простору над Україною, про що писали низка ЗМІ. "Інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності. Закриття авіапростору є суверенним правом України, відповідне рішення не ухвалювалось", - йдеться у заяві.

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