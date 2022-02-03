Російська загроза: Шольц перед зустріччю з Путіним прибуде до Києва

Російська загроза: Шольц перед зустріччю з Путіним прибуде до Києва

Олаф Шольц відвідає з робочим візитом Кремль 15 лютого.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед візитом до Москви прилетить до Києва. Візит канцлера до України запланований на 14 лютого.

Про це повідомляє Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини.

За даними відомства, Олаф Шольц відвідає з робочим візитом Кремль 15 лютого. Інших подробиць цих візитів поки не розголошуються.

Зазначимо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що планує зустрітися з Путіним. Вона має відбутися у Москві, але спочатку німецький політик поїде до США, щоб переговорити з Байденом. Візит запланований на тлі ескалації конфлікту з боку Росії.

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