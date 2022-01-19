Російська загроза: у Литві випробували нові протитанкові системи - вражають цілі на далекій відстані

Російська загроза: у Литві випробували нові протитанкові системи - вражають цілі на далекій відстані

Випробування провели у зв’язку із переміщенням російських військ до Білорусі.

На тлі переміщення російських військ на спільні навчання до Білорусі у сусідній Литві провели випробування нової протитанкової системи SPIKE, яка здатна вражати цілі на великій відстані від поля бою.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці литовський міністр оборони Арвідас Анусаускас, опублікувавши відповідне фото.

Випробування розроблених в Ізраїлі та виготовлених в Німеччині протитанкових ракетних комплексів відбувалися на полігоні Пабраде неподалік від кордону з Білоруссю.

Міністр оборони Литви наголосив, що у разі потреби вся наявна зброя буде використана для захисту країни та повинна бути випробувана та підготовлена до застосування.

“Протитанкова система SPIKE використовується для знищення танків керованими ракетами, які досягають і знищують ціль на відстані, з якої зазвичай не починається бій. Це хороша новина”, - написав у підписі до фото з випробувань Арвідас Анусаускас.

У попередньому пості міністр оборони назвав ситуацію із введенням російських збройних сил до Білорусі “прямою загрозою для Литви”.

“Незабаром я зустрінуся з послами дев’яти країн НАТО, які активно сприяють зміцненню безпеки Литви. Ми обговоримо безпекову ситуацію та сформулюємо дії Литви щодо зміцнення військової безпеки країни”, - повідомив очільник оборонного відомства.

Нагадаємо, раніше президент Литви Гітанас Науседа назвав імовірність російської агресії проти України дуже високою.

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