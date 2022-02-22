Російська загроза вторгнення: Угорщина переміщує війська до кордону з Україною

Збройні сили Угорщини повинні бути готові до будь-якої ситуації, зазначили у Міноборони країни.

Для вчасного реагування на потенційні завдання і підсилення захисту країни Міноборони Угорщини ухвалило рішення, аби свої війська найближчим часом передислокувати до українського кордону.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на слова очільника оборонного міністерства Угорщини Тібора Бенка.

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Він повідомив, що його відомство на засіданні Кабінету міністрів отримало завдання від прем'єр-міністра Віктора Орбана, в якому йшлося "не допустити проникнення збройних формувань на територію Угорщини та здійснити маневри на території країни".

"Я наказав розгорнути достатню кількість добре оснащених військових сил у східній частині Угорщини. Тобто кордон потрібно посилювати" – заявив міністр оборони Угорщини. Також він підкреслив, що ЗС Угорщини повинні бути готові до будь-якої ситуації.

За його словами, у разі загострення ескалації поблизу кардонів з Україною будуть військові дії не лише на сході України, а й у напрямку Києва та Закарпаття. "Солдати мають бути готові до прибуття біженців на кордон, а також до виконання гуманітарних завдань", – пояснив Тібор Бенко.

Як раніше повідомлялося, очільник Кремля Володимир Путін дав відповідь на запитання журналіста про те, як далеко можуть війська РФ після того, як офіційно зайдуть до ОРДЛО.

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