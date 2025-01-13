"Російська загроза є довгостроковою": шведський прем'єр зробив заяву про ситуацію в країні

Швеція не перебуває у стані війни, проте миру в країні теж немає, адже, як і сусідні країни, піддається гібридним атакам на тлі поточної геополітичної ситуації.

Зважаючи на російську загрозу, яка є довгостроковою, оборонне планування Швеції також повинне бути довгостроковим.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив про це під час щорічної конференції "Народ і оборона" в Селені.

"Швеція не воює. Але миру також немає", — сказав прем'єр.

Він додав, що справжній мир вимагає свободи і відсутності серйозних конфліктів між країнами на тлі того, що Швеція та сусідні країни піддаються так званим гібридним атакам, що "здійснюються за допомогою хакерів, грошей, дезінформації та загроз саботажу".

"Російська загроза, судячи з усього, довгострокова. Такою має бути і наша оборона", — він.

В заяві Крістерссона також йшлося про те, що подібні інциденти, як ситуація із пошкодженими підводними кабелями у Фінській затоці не мають трапитися знову.

Вже йшлося про те, що причетність РФ до розриву електрокабелю Estlink-2, що з’єднує Фінляндію та Естонію, призвела до побоювань щодо ймовірного саботажу ключової інфраструктури ЄС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Швеція вперше долучиться до патрульної місії НАТО у Балтійському морі.