Російська загроза в небі: Італія готує засекречення маршрутів після інцидентів з GPS

Італія розглядає можливість обмежити публічну інформацію про державні рейси після інциденту з літаком голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Про це повідомляє The Guardian.

Фон дер Ляєн відома як критик президента РФ Володимира Путіна та війни Росії в Україні. Після інциденту країни ЄС активніше обговорюють заходи для безпечного перевезення високопоставлених осіб, адже глушення GPS та “спуфінг” — тактика радіоелектронної боротьби, яка створює хибну навігаційну інформацію, — набули особливої актуальності після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Представники італійського міністерства оборони повідомили, що Рим розглядає засекречення державних рейсів, обмеження публікацій на сайті прем’єр-міністра та заборону сайтам відстеження літаків на кшталт Flightradar. Міністр оборони Гвідо Крозетто ще кілька місяців тому запропонував такі заходи через зростання перешкод супутникової навігації поблизу Росії.

Інші приклади глушення сигналів GPS траплялися й раніше: у серпні латвійські служби зафіксували щонайменше три точки глушення поблизу кордону з РФ; у квітні 2024 року фінська авіакомпанія тимчасово призупинила польоти до естонського Тарту; а в березні сигнал літака британського міністра оборони також було заглушено під час польоту поруч із російською територією.

Італійський уряд продовжує дотримуватися протоколу отримання дозволу на проліт повітряного простору інших держав, проте незабаром може ухвалити рішення не публікувати інформацію про такі польоти. У лютому рейс прем’єр-міністра Італії вже було вилучено з Flightradar, хоча він залишався видимим на аналогічних платформах.

Associated Press відстежив близько 80 інцидентів із руйнуванням громадського порядку в Європі, у яких звинувачують Росію. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заперечив будь-яку причетність РФ до збою навігаційної системи на борту літака фон дер Ляєн.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підкреслив, що альянс “дуже серйозно” ставиться до глушіння GPS і працює над тим, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

Нагадаємо, 31 серпня, під час польоту до Болгарії супутникова навігація літака, на якому перебувала фон дер Ляєн, вийшла з ладу, ймовірно через зовнішнє втручання. Через це літак затримався у Пловдіві, змушений був протягом години кружляти над аеропортом.