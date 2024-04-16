Російська зброя допомагає Ірану посилити захист від можливих ізраїльських авіаударів - WP

Москва могла передати Ірану винищувачі Су-35 та системи протиповітряної оборони для збивання літаків та ракет, зокрема мобільні пускові установки С-400.

Про це пише The Washington Post із посиланням на представників розвідки США, Європи та Близького Сходу та експертів зі зброї.

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"Поглиблення стратегічного партнерства між Москвою та Тегераном за два роки після повного вторгнення Росії в Україну - альянс, який може стати важливим фактором, оскільки ізраїльські лідери обдумують про можливі військові удари у відповідь на сотні безпілотників і ракет були запущені проти Ізраїлю на вихідних", - йдеться у статті.

Іран відкрив "нову небезпечну сторінку" у своїх відносинах з Росією, погодившись 2022 року поставити тисячі бойових безпілотників і ракет для допомоги Москві у її війні проти України.

За словами співрозмовників, розширені зв’язки допомогли зміцнити угоди між Москвою та Тегераном, включаючи зобов’язання Росії надати своєму союзнику передові винищувачі та технології протиповітряної оборони. Вони припускають, що це може допомогти Тегерану зміцнити свій захист від будь-якого майбутнього авіаудару Ізраїлю чи Сполучених Штатів.

Чиновники та експерти кажуть: невідомо, скільки систем було надано та розгорнуто, але, за їхніми прогнозами, російські технології можуть "перетворити Іран на набагато більш грізного супротивника з розширеною здатністю збивати літаки та ракети".

Тим часом представники розвідки та експерти зі зброї зауважують, що у года між РФ та Іраном щодо зброї є частиною ширшої співпраці, яка включає спільне виробництво військових безпілотників у Росії, обмін технологіями захисту від перешкод та оцінку на полі бою в реальному часі зброї, розгорнутої проти НАТО та озброєних сил в Україні.

Видання, посилаючись на дані співробітників розвідки, повідомляють, що також йдеться про постачання Ірану Су-35. Однак наразі н емає публічних доказів того, що вони були поставлені. За словами представника розвідки США та Близького Сходу, який детально знає угоду, затримка може бути пов’язана з затримкою Іраном оплати літаків.

Нагадаємо, ТСН.ua публікував статтю, як Захід переконує Ізраїль не бити по Ірану та до чого тут Росія і Китай.

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