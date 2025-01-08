Російське місто Енгельс атакували БпЛА: повідомляється про пожежу на нафтобазі

Місцеві жителі повідомили, що чули до 15 вибухів в межах міста.
У російському місті Енгельс пролунала серія вибухів та сталася пожежа в районі місцевої нафтобази.
Про це інформують місцеві телеграм-канали.
Губернатор Саратівської області Роман Бусаргін перед вибухами повідомляв про загрозу ударних безпілотників, та про роботу сил ППО.
Місцеві жителі повідомили, що чули до 15 вибухів, також повідомляється про пожежу в одному з районів міста.
У мережі повідомляють, що пожежа могла статися на місцевій нафтобазі, але наразі дана інформація офіційно не підтверджена.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі у Смоленській області.
Крім того, ми раніше інформували, що безпілотники атакували нафтобазу у російському місті Орел.
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