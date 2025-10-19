ДТП у Варшаві з машиною російською посольства. Фото JRG APoż

У Варшаві перекинувся автомобіль з дипломатичними номерами, що належить російському посольству.

Про це передають польські видання RMF24 і Fakt.

Інцидент стався у суботу ввечері, 18 жовтня, на Віслостраді у Варшаві. Водій Dacia з невідомих причин втратив керування автомобілем, а потім врізався в захисні бар’єри. Частини цих бар’єрів влучили в інші автомобілі, що рухалися по зустрічній смузі.

Польська поліція з’ясувала, що автомобіль, який з’їхав з дороги, належав посольству Росії. Водієм був не дипломат, а технічний працівник установи.

Усі водії, причетні до зіткнення на Віслостраді, були тверезі. Нікого не госпіталізували, а водієві автомобіля російського посольства, який з’їхав з дороги, виписали штраф. Віслострада була перекрита в обох напрямках.

Раніше у Польщі затримали палія, який полював на авто з українськими номерами.