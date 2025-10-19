ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
62
Час на прочитання
1 хв

Російське сальто: у Варшаві перекинулося авто посольства РФ — деталі

У Варшаві авто російського посольства злетіло з траси.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
ДТП у Варшаві з машиною російською посольства. Фото JRG APoż

ДТП у Варшаві з машиною російською посольства. Фото JRG APoż

У Варшаві перекинувся автомобіль з дипломатичними номерами, що належить російському посольству.

Про це передають польські видання RMF24 і Fakt.

Інцидент стався у суботу ввечері, 18 жовтня, на Віслостраді у Варшаві. Водій Dacia з невідомих причин втратив керування автомобілем, а потім врізався в захисні бар’єри. Частини цих бар’єрів влучили в інші автомобілі, що рухалися по зустрічній смузі.

Польська поліція з’ясувала, що автомобіль, який з’їхав з дороги, належав посольству Росії. Водієм був не дипломат, а технічний працівник установи.

Усі водії, причетні до зіткнення на Віслостраді, були тверезі. Нікого не госпіталізували, а водієві автомобіля російського посольства, який з’їхав з дороги, виписали штраф. Віслострада була перекрита в обох напрямках.

Раніше у Польщі затримали палія, який полював на авто з українськими номерами.

Дата публікації
Кількість переглядів
62
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie