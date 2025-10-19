- Дата публікації
- Світ
- 62
- 1 хв
Російське сальто: у Варшаві перекинулося авто посольства РФ — деталі
У Варшаві авто російського посольства злетіло з траси.
У Варшаві перекинувся автомобіль з дипломатичними номерами, що належить російському посольству.
Про це передають польські видання RMF24 і Fakt.
Інцидент стався у суботу ввечері, 18 жовтня, на Віслостраді у Варшаві. Водій Dacia з невідомих причин втратив керування автомобілем, а потім врізався в захисні бар’єри. Частини цих бар’єрів влучили в інші автомобілі, що рухалися по зустрічній смузі.
Польська поліція з’ясувала, що автомобіль, який з’їхав з дороги, належав посольству Росії. Водієм був не дипломат, а технічний працівник установи.
Усі водії, причетні до зіткнення на Віслостраді, були тверезі. Нікого не госпіталізували, а водієві автомобіля російського посольства, який з’їхав з дороги, виписали штраф. Віслострада була перекрита в обох напрямках.
