Російське Сочі атакують безпілотники: під ударом міжнародний аеропорт (відео)

Вранці у неділю, 1 жовтня, російське місто Сочі атакують невідомі безпілотники. Місцеві жителі повідомляють про вибух у районі міжнародного аеропорту.

Про це пишуть місцеві пабліки.

За їхніми даними, біля аеропорту було чути вибух, на місці удару піднявся стовп диму.

Пресслужба аеропорту повідомляє, що вранці вводилося тимчасове обмеження польотів. Шість рейсів було перенаправлено на запасні аеродроми. Що стало причиною тимчасового обмеження - не поінформували.

"З 8:20 аеропорт працює у штатному режимі на приліт та виліт. Для обслуговування підвищеного пасажиропотоку посилено всі служби аеропорту, працює оперативний штаб", - сказано у заяві.

Тим часом місцеві телеграм-канали стверджують, що через БПЛА було затримано відправлення літаків, а також деякі рейси були скасовані.

Реакція місцевої влади

Голова Сочі Олексій Копайгородський підтвердив польоти невідомих безпілотників над Краснодарським краєм. Він заявляє, що сили ППО збили БПЛА.

"Сьогодні близько восьмої ранку черговими засобами ППО над територією Краснодарського краю знищено безпілотний літальний апарат. З метою забезпечення безпеки у міжнародному аеропорту Сочі запроваджувалося тимчасове обмеження польотів", - написав він у тг-каналі.

Російське Сочі атакують безпілотники: рейси скасовані

Міноборони РФ

У Міністерстві оборони країни-агресорки РФ жаліються на "терористичну атаку БПЛА". Там запевняють, що над Краснодарськии краєм збили "український дрон".

1 жовтня близько 08.00 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Краснодарського краю", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, за даними ISW, у Кремлі не визначилися, які території України вважають окупованими.

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