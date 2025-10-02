Російське судно 20 хвилин дрейфувало біля польського газопроводу: подробиці інциденту на Балтиці

Російський катер / Ілюстративне фото / © Вікіпедія

Поблизу польського міста Щецин стався загрозливий інцидент: російський катер на 20 хвилин зупинився у безпосередній близькості до газопроводу, що пролягає Балтійським морем. Ситуація вимагала негайного втручання Прикордонної служби, оскільки катер дрейфував усього за 300 метрів від стратегічної інфраструктури.

Про це повідомило видання RMF24.

Реакція прикордонників

Інцидент стався близько 6:30 ранку. Прикордонна служба, використовуючи системи спостереження, помітила російський катер, який прямував у бік територіальних вод РФ. У певний момент судно опинилося на критично близькій відстані від газопроводу, дрейфуючи приблизно за 300 метрів поблизу нього, а потім зупинилося на 20 хвилин.

«Прикордонна служба налагодила радіоконтакт з екіпажем судна і видала наказ негайно залишити цей район. Екіпаж виконав інструкції, і ситуація завершилася безпечно», — повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації (MSWiA) Польщі Кароліна Ґалецька.

Вона додала, що служби MSWiA реагують негайно та ефективно в таких випадках, щоб убезпечити стратегічну інфраструктуру.

Реакція влади Польщі

Інцидент на Балтійському морі викликав різку реакцію серед польського політичного керівництва, яке в чей час перебувало на саміті європейської політичної спільноти в Копенгагені. Прем’єр-міністр Дональд Туск закликав європейських лідерів «позбутися ілюзій» щодо природи дій Росії.

«Ми повинні покласти край такого роду ілюзіям. Першою ілюзією було і є те, що немає війни. Деяким із нас подобається таке визначення, як агресія, інциденти чи провокація. Ні, це війна. Новий вид війни, дуже складний, але це війна», — підкреслив прем’єр, звернувши увагу на так званий російський «тіньовий флот».

Туск додав, що подібні провокації в регіоні та на Балтійському морі відбуваються «щотижня, майже щодня».

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що в подібних ситуаціях дії мають бути «дуже розважливими», а втручатися потрібно «рішуче, але з розумом».

Він підкреслив, що польські служби повинні особливо ретельно моніторити «тіньовий флот» — мережу суден, які часто належать незрозумілим суб’єктам і використовуються Росією для обходу міжнародних економічних санкцій.

Нагадаємо, напередодні озброєний ракетами Tomahawk есмінець США з’явився в Балтійському морі. Місія «Балтійський страж» була розгорнута НАТО після серії диверсій, пов’язаних із Росією.