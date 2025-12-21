Російське судно під санкціями зупинили у водах Швеції: що шукають на борту Adler

Корабель / © Associated Press

Шведська влада затримала російське вантажне судно Adler, яке належить компанії, що перебуває під міжнародними санкціями. На борту корабля триває перевірка вантажу.

Про це повідомляє SVT.

Судно зупинилося на якорі у шведських водах поблизу міста Геганес уранці 20 грудня після технічної несправності двигуна. Вже вночі 21 грудня шведські органи ухвалили рішення провести огляд корабля.

Перевірку очолила Митна служба Швеції за підтримки Берегової охорони. За даними мовника, до рейду також залучили бійців Національного спецпідрозділу, поліцію та прокуратуру. У неділю вранці огляд судна продовжився.

Речник Митної служби Мартін Геглунд зазначив, що посадка на судно відбулася без інцидентів, а екіпаж поводився коректно та співпрацював із перевіряльниками.

Відомо, що Adler належить російській компанії M Leasing LLC, яка перебуває під санкціями США та ЄС. Підставою для обмежень стало транспортування північнокорейських боєприпасів, які, за даними міжнародних партнерів, Росія використовує у війні проти України.

У Швеції наголошують, що цей випадок є частиною серії перевірок, які країни Євросоюзу проводять проти російської гібридної діяльності та незаконної торгівлі озброєннями в європейських водах.

